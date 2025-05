Ad aprile in crescita il mercato dell’auto

ROMA (ITALPRESS) - Ad aprile 2025 sono state immatricolate 139.084 auto, in aumento del 2,7% rispetto alle 135.415 nello stesso mese dell'anno precedente. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 475.733, con un aumento del 6,5% sui 446.631 registrati ad aprile 2024. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 614.817, ha interessato per il 22,6% vetture nuove e per il 77,4% usate. Il risultato di aprile contribuisce a ridurre la flessione del primo quadrimestre dell'anno a un -0,6% rispetto al 2024, con un totale di 583 mila immatricolazioni. Il confronto con il 2019 evidenzia ancora un gap significativo, pari al 18,2%. Per l’Unrae rimane preoccupante la tensione tra Stati Uniti ed Europa sul fronte dei dazi. L'Italia, in particolare, sarebbe colpita attraverso l'export verso la Germania di componenti utilizzati nell'assemblaggio di veicoli destinati al mercato statunitense, un flusso che vale cinque miliardi di euro. sat/azn