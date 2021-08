Ad agosto previste 257mila assunzioni, meglio del pre-covid

Sono circa 257mila i lavoratori ricercati dalleimprese per il mese di agosto, oltre il 3,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2019; nel trimestre agosto-ottobre le imprese hanno in programma di assumere 1,2milioni di lavoratori. È quanto emerge dai dati del bollettino del sistema informativo Excelsior ,realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano il clima di fiducia e la ripresa della domanda d ilavoro delle imprese. abr/mrv/red