CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessorato regionale dell’Industria organizza domani e venerdì 19 dicembre 2025 nel Centro Servizi Losa di Abbasanta due giornate di confronto e approfondimento incentrate sulle prospettive del settore lapideo in Sardegna.

L’iniziativa, dal titolo “Il Settore Lapideo in Sardegna: prospettive, innovazione, transizione industriale e sviluppo sostenibile” è indirizzata a imprese, istituzioni, università e stakeholder del comparto. La mattinata di giovedì 18 dicembre sarà riservata alle imprese del settore per un confronto con l’amministrazione regionale su procedure e esigenze operative. Nella giornata di venerdì 19 è in programma un incontro pubblico a cui prenderanno parte anche la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta, l’assessore dell’Industria Emanuele Cani, il presidente dell’Associazione Cave e Miniere di Sardegna Massimo Gallus e il direttore generale di Confindustria Sardegna Andrea Porcu.

Il programma prevede una sessione mattutina, con la presentazione dello stato attuale e delle prospettive del comparto lapideo nell’Isola. L’assessore Cani illustrerà le strategie regionali per lo sviluppo del settore, mentre il dg di Confindustria Porcu si soffermerà sulle opportunità offerte dal mercato estero. Seguiranno interventi su analisi del comparto, economia circolare, promozione delle imprese all’estero e associazionismo come opportunità di sviluppo. La sessione pomeridiana sarà dedicata a un approfondimento sulle misure di finanziamento rivolte alle imprese, con la partecipazione dell’Assessorato della Programmazione, e sulle opportunità che potrebbero scaturire dall’Einstein Telescope. La giornata si chiuderà con una tavola rotonda incentrata sugli strumenti per la competitività e le nuove misure di sostegno alle imprese.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).