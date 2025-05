VENEZIA (ITALPRESS) – Carlos Verona ha trionfato nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Fiume Veneto-Asiago, di 219 km. Il corridore del Lidl-Trek ha vinto in solitaria, anticipando di 22″ Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Christian Scaroni (XDS Astana Team). Per quanto riguarda la maglia rosa Isaac Del Toro rimane leader della corsa con 1’20” di vantaggio su Simon Yates e 1’26” da Juan Ayuso.

E’ stata una frazione animata sin dai primi chilometri, 34 uomini hanno preso margine prima della salita del Monte Grappa. L’affondo di Egan Bernal ha scombussolato i piani della UAE, Isaac Del Toro e Richard Carapaz hanno risposto agli attacchi del colombiano rimanendo a ruota.

La discesa ha riaperto nuovamente i giochi, un gruppo di undici corridori ha guadagnato terreno dalla maglia rosa: all’inizio della salita di Carlos Verona è partito in solitaria andando a conquistare la sesta vittoria al Giro d’Italia per la Lidl-Trek.

Brutto colpo invece per Primoz Roglic: lo sloveno ha perso oltre un minuto dai big e si ritrova ora a 3’53” in classifica generale da Del Toro. Domani ci sarà l’ultimo giorno di riposo, poi si ripartirà martedì con la Piazzola sul Brenta-San Valentino di 203 km.

LE DICHIARAZIONI

“È stata una giornata incredibile, ci dispiaceva per il ritiro di Ciccone, ma abbiamo trovato le forze: la Lidl Trek è impressionante, quello che stiamo vivendo qui non è normale”. Lo ha dichiarato Carlos Verona, vincitore della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Fiume Veneto-Asiago, di 219 km. “Pedersen ti spinge a dare il 110%, Ciccone ha sempre tanta grinta, eravamo tristi per quello che gli era successo. Io ero qui per lui, col passare dei chilometri ho ritrovato la gamba migliore. Mi sentivo bene e ho detto ciao, vado per Cicco”, ha aggiunto Verona.

“È stata una settimana nervosa, per il rischio di tutti i giorni, abbiamo corso davanti per non avere preoccupazioni, ma come squadra stiamo andando molto bene, sono felice di essere qua”. Lo ha dichiarato, ai microfoni di Rai Sport, Isaac Del Toro, maglia rosa del Giro d’Italia 2025. “Non è facile per niente, devo essere lì quando un uomo forte parte, sono felice di riuscirci. Sto studiando la tappa di martedì, ma andiamo avanti passo dopo passo”, ha aggiunto il leader della classifica generale.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Carlos Verona ESP (Lidl Trek) in 5h15’41”

2. Florian Stork GER (Tudor) a 22″

3. Christian Scaroni ITA (XDS Astana) a 23″

4. Romain Bardet FRA s.t.

5. Nicolas Prodhomme FRA s.t.

6. Filippo Zana ITA s.t.

7. Gianmarco Garofoli ITA a 26″

8. Filippo Fiorelli ITA a 29″

9. Damiano Caruso ITA s.t.

10. Max Poole GBR s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA A TEMPO (maglia rosa)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates-XRG) in 55h54’05”

2. Simon Yates GBR (Team Visma | Lease a Bike) a 1’20”

3. Juan Ayuso ESP (UAE Team Emirates-XRG) a 1’26”

4. Richard Carapaz ECU a 2’07”

5. Derek Gee CAN a 2’54”

6. Damiano Caruso ITA a 2’55”

7. Antonio Tiberi ITA a 3’02”

8. Egan Bernal COL a 3’38”

9. Thymen Arensman NED a 3’45”

10. Primoz Roglic SLO a 3’53”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 240 punti

2. Olav Kooij NED 135

3. Casper Van Uden NED 88

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia celeste)

1. Lorenzo Fortunato ITA 197 punti

2. Juan Ayuso ESP 54

3. Manuele Tarozzi ITA 50

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX in 55h54’05”

2. Juan Ayuso ESP a 1’26”

3. Antonio Tiberi ITA a 3’02”

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).