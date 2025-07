Acquario di Genova, nati tre pulcini di pinguino, le prime immagini

GENOVA (ITALPRESS) - All'acquario di Genova nella vasca dei pinguini sono nati tre pulcini: un pinguino Papua (Pygoscelis papua) e due pulcini “gemelli” di Magellano (Spheniscus magellanicus). I pinguini Papua vivono nell’emisfero Sud, nelle aree antartiche e sub-antartiche; i pinguini di Magellano lungo le coste orientali e occidentali del Sud America, da Cile e Argentina fino a Capo Horn e alle isole Falkland. Per conoscere il sesso dei tre nascituri sarà necessario aspettare la prima muta, momento in cui sarà possibile, tramite il prelievo di una piuma, effettuare il test del DNA. La vasca subantartica dell’Acquario di Genova ospita 14 pinguini Papua e 14 pinguini di Magellano, oltre ai pulcini appena nati. Il lato terrestre riproduce i due habitat delle specie ospitate ricreando le condizioni ideali per la riproduzione e l’allevamento dei pulcini. fonte video: Acquario di Genova abr/azn