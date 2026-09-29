Acqua, Webuild inaugura alla Nuvola la mostra sulla sicurezza idrica

ROMA (ITALPRESS) - La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo Forum Euromediterraneo dell'Acqua, alla Nuvola di Roma, dove Webuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo "Building a Future with Water. Turning Scarcity into Opportunity". mrc/azn