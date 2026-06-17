Ue, Meloni “Nuovo regolamento Rimpatri segue strada aperta dall’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa: il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare in Unione europea". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social. "Il regolamento prevede, tra l'altro, anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi; quindi, di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania - aggiunge -. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventato uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo di stare da noi". sat/azn (Fonte video: Profilo Instagram Giorgia Meloni)