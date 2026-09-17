ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Leonardo Del Vecchio hanno firmato un Protocollo d’intesa per sostenere gli Istituti Tecnici e Professionali e rafforzare la filiera formativa tecnologico-professionale. L’accordo prevede, già dalla scuola secondaria di primo grado e in specifiche aree territoriali, percorsi di orientamento, attività informative e laboratoriali e iniziative per sviluppare competenze trasversali e professionali coerenti con i processi di innovazione e digitalizzazione e con i bisogni presenti e futuri del sistema produttivo. Particolare attenzione sarà dedicata ai settori ad alto potenziale di crescita, dalla manifattura avanzata all’energia, dalla mobilità alle tecnologie digitali e green, e alle competenze tecniche richieste da imprese e start-up innovative. “Con questo Protocollo abbiamo mantenuto la promessa di coinvolgere un importante attore privato nel percorso di valorizzazione della qualità della formazione tecnica e professionale”, ha commentato il ministro Giuseppe Valditara, sottolineando l’obiettivo di potenziare il dialogo tra scuola, imprese, ITS Academy e mondo dell’innovazione attraverso la filiera tecnologico-professionale del “4+2”.

Per Nicoletta Zampillo Del Vecchio, presidente della Fondazione, l’intesa rappresenta un sostegno concreto alla formazione tecnico-professionale e punta a “colmare definitivamente il divario di percezione” tra famiglie e ragazzi e le reali opportunità offerte da questi percorsi, in termini di occupazione, retribuzioni, prosecuzione degli studi e accesso a ruoli di responsabilità. Il progetto mira inoltre a promuovere cultura d’impresa, iniziativa personale e competenze progettuali, innovative e creative, aiutando gli studenti a conoscere le opportunità formative e professionali e a costruire percorsi consapevoli.

La collaborazione rafforzerà il raccordo tra scuole, territori e sistema produttivo, favorendo la continuità tra istruzione secondaria, formazione terziaria tecnologica e lavoro qualificato, anche attraverso il coinvolgimento di ITS Academy, imprese, start-up, acceleratori e centri di ricerca. Il prossimo passo sarà la nomina di un Comitato tecnico paritetico, composto da due rappresentanti del MIM e due della Fondazione, incaricato di definire nel dettaglio le attività e monitorarne l’esecuzione e i risultati.

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