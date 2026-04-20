Acne, l’isotretinoina un valido alleato per la cura. Ma attenzione al dosaggio

MILANOA (ITALPRESS) - L'acne è un problema importantissimo, coinvolge non solo i ragazzi, ma tutte le famiglie, anche gli adulti, perché sempre di più si parla di acne in età adulta. Ne parla Vincenzo Bettoli, responsabile del Centro Acne e Dermatosi Correlate a Bologna, intervistato da Antonino Di Pietro per Longevity Magazine, format tv dell'agenzia Italpress. sat/gsl