Accordo Ue-India, Bonaccini “Importante per il futuro dell’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Questo accordo tocca meno l'agricoltura di quanto è stato e sarà il Mercosur ma, per esempio, se il vino ha dazi ben oltre il 100% quei dazi crolleranno a circa il 20%, mentre per l'olio d'oliva potrebbero azzerarsi. Dunque ci sono in tutti i settori manifatturieri, ma anche in agricoltura, delle opportunità vere e io credo che questo accordo sia importante per il futuro dell'Europa". Così l'eurodeputato del Partito Democratico Stefano Bonaccini, riguardo la firma dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e India.