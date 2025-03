VENEZIA (ITALPRESS) – Importanti sviluppi per il futuro dell’assistenza agli anziani a Vicenza. Oggi, nella sede del Comune, la Regione Veneto con l’Assessore Manuela Lanzarin, l’Amministrazione del capoluogo berico con il Sindaco Giacomo Possamai, l’Ipab di Vicenza con il Presidente Achille Variati, hanno presentato il rinnovo dell’Accordo di Programma del 2015 concordato tra le parti, che porterà alla realizzazione di una nuova struttura in località Laghetto dotata di 120 nuovi posti di Rsa.

Le parole dell’assessore Lanzarin

“Nell’ambito del rinnovato Accordo – ha specificato Lanzarin – si conferma il contributo della Regione di 5,3 milioni di euro, dei quali 1,6 milioni in conto capital e il rimanente attraverso un fondo di rotazione. Possiamo così continuare a dare risposte agli anziani vicentini che hanno necessità di una struttura protetta, ma anche al più vasto ambito dell’invecchiamento della popolazione. Questa Ipab – ha ricordato Lanzarin – ha passato momenti difficili, ma ora è stata risanata ed è pronta a rilanciarsi con la realizzazione di questi nuovi 120 posti e con l’ipotesi di pensare in località San Pietro a un’iniziativa di social housing, un abitare leggero, da integrare alle politiche per gli anziani a 360 gradi”.

Il fabbisogno complessivo stimato per realizzare la struttura di Laghetto è stato calcolato in un totale di 15 milioni, con 5,3 milioni di contributo regionale. “Quello a cui puntiamo, qui a Vicenza come in tutta la regione – ha concluso l’Assessore Lanzarin – ha molte sfaccettature: la residenzialità leggera, strutture protette come sono le nostre 320 Rsa, i centri diurni ma anche lo sviluppo della domiciliarità”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).