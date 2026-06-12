ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea è soddisfatta dell’accordo politico provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE per semplificare gli appalti nel settore della sicurezza e della difesa, agevolare gli investimenti nel settore della difesa e sostenere l’industria della difesa. Un anno fa, si legge in una nota, la Commissione ha proposto il pacchetto omnibus nel settore della difesa, nell’ambito dell’agenda di semplificazione dell’UE volta a rafforzare la competitività dell’Europa. “Tali misure rappresentano una risposta concreta alle richieste dell’industria riguardo a politiche industriali della difesa più rapide, flessibili e meno onerose, mirate a rafforzare la sicurezza e la resilienza industriale dell’Europa”. L’accordo “agevolerà il trasferimento di prodotti per la difesa all’interno dell’UE. Nuove licenze a livello dell’UE ed esenzioni più ampie dall’autorizzazione preventiva renderanno più semplice il trasferimento transfrontaliero di prodotti per la difesa e contribuiranno a ridurre i ritardi”. L’accordo provvisorio intende inoltre “razionalizzare le procedure di appalto nel settore della difesa per le amministrazioni aggiudicatrici e l’industria. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi e contribuirà ad accelerare gli appalti nel settore della difesa”.

L’accordo introduce autorizzazioni più rapide per i progetti nel settore della difesa, introducendo un termine di 42 giorni lavorativi per le decisioni in materia di autorizzazioni e rendendo automatica l’approvazione qualora le autorità non rispondano in tempo utile. Ciò aiuterà i progetti critici nel settore della difesa a progredire più rapidamente.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “La sicurezza dell’Europa dipende dalla nostra capacità di agire con decisione, il che significa eliminare gli ostacoli all’innovazione, accelerare la produzione nel settore della difesa e garantire che le nostre industrie siano in grado di produrre risultati quando ciò è più importante. Questo accordo è un passo fondamentale verso un’Europa più sovrana e resiliente”.

Andrius Kubilius, Commissario europeo per la Difesa e lo spazio, ha dichiarato: “L’accordo odierno sul pacchetto omnibus relativo alla prontezza alla difesa apporta grandi cambiamenti: è stato fissato un limite massimo di 100 giorni per ottenere le autorizzazioni dell’industria della difesa, in luogo dei quattro anni previsti fino ad oggi. Avremo dunque norme più semplici in materia di appalti e meno oneri. Un piccolo passo normativo, ma un grande passo per la prontezza alla difesa. Continueremo a ridurre la frammentazione del mercato della difesa.”

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