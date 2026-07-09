Accordo tra Italia e Uruguay per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida

ROMA (ITALPRESS) – Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e l’Ambasciatore dell’Uruguay in Italia Alfredo Bogliaccini hanno sottoscritto l’Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida, “un’intesa che rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e risponde a un’esigenza concreta delle rispettive comunità residenti”, si legge in una nota, che prosegue: “L’accordo consentirà di semplificare le procedure di conversione delle patenti di guida, favorendo la mobilità dei cittadini italiani in Uruguay e dei cittadini uruguaiani in Italia, nel pieno rispetto delle normative nazionali e delle direttive europee vigenti”.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come “Italia e Uruguay siano legati da profondi rapporti storici, culturali ed economici, rafforzati dalla presenza di una numerosa comunità italiana in Uruguay e da una significativa componente della popolazione uruguaiana di origine italiana”. La firma dell’intesa conferma il comune impegno “a consolidare la cooperazione istituzionale tra i due Paesi e ad ampliare il dialogo anche su altri temi di interesse condiviso nel settore dei trasporti e della mobilità. Il risultato è frutto del lavoro svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e delle autorità uruguaiane competenti, nell’ottica di rafforzare strumenti di collaborazione capaci di produrre benefici concreti per cittadini e imprese”.

– foto ufficio stampa Mit –

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