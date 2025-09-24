Accordo sulla ripartizione delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, oltre 15 milioni alle Regioni

ROMA (ITALPRESS) – Via libera all’accordo sulla ripartizione delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), parte corrente, per il 2025, approvata dalla Conferenza Stato Regioni per un totale di 15 milioni e 200 mila euro. L’Accordo sancito ha sbloccato concretamente i fondi, rispondendo all’urgenza di garantire la piena operatività del FUNT. Queste risorse “rappresentano un sostegno strategico per i territori, chiamati a rafforzare la propria offerta turistica attraverso progetti in grado di valorizzare le eccellenze locali e di sostenere la competitività di un settore fondamentale per l’economia e l’attrattività del Paese”, si legge in una nota.

