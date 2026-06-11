ROMA (ITALPRESS) – Massimo Caputi è il nuovo Presidente di Federturismo Confindustria per il quadriennio 2026-2030. L’Assemblea della Federazione, riunitasi oggi a Roma, ha provveduto alla sua elezione. “Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni a Massimo Caputi per l’elezione alla Presidenza di Federturismo Confindustria. La sua nomina rappresenta un importante elemento di continuità nel percorso di rappresentanza e valorizzazione dell’industria turistica avviato e consolidato sotto la guida della Presidente uscente Marina Lalli, alla quale va il nostro ringraziamento per l’impegno, la competenza e il lavoro svolto nel corso del suo mandato alla guida della Federazione”, si legge in una nota del Consiglio Generale di Confindustria Alberghi.

“Siamo certi che Caputi saprà accompagnare Federturismo in una fase decisiva per la crescita e il rafforzamento della competitività del settore. Accogliamo inoltre con soddisfazione la nomina a Vicepresidente di Federturismo di Nicola Vladimiro Ciccarelli, Vicepresidente di Confindustria Alberghi, la cui presenza nella squadra di Presidenza rappresenta un segnale importante per il mondo alberghiero e per il contributo che le imprese associate potranno continuare a offrire alle attività e alle strategie della Federazione”, conclude la nota.

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