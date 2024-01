TORINO (ITALPRESS) – Stellantis annuncia di aver raggiunto un accordo con Sixt, società specializzata nei noleggi, che potrebbe acquistare fino a 250.000 veicoli per la sua flotta in Europa e in Nord America nei prossimi tre anni. Le prime consegne avverranno già nel corso del primo trimestre del 2024 e proseguiranno durante l’anno. La fornitura a SIXT comprenderà un’ampia gamma di segmenti, dalle city car ai SUV, ai furgoni e minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), oltre a una vasta scelta di tipologie di motorizzazione (inclusi i veicoli elettrici a batteria) dotati delle più recenti innovazioni nel software e nell’infotainment. Specifiche quantità, composizioni degli ordini, date di consegna oltre ai volumi già pianificati per il 2024 possono essere concordati in modo flessibile tra le due aziende, tenendo conto delle caratteristiche della flotta e della domanda. Stellantis e SIXT valuteranno potenziali opportunità di partnership in altre aree del mondo, con il supporto di Mobilisights, la società di data as a service (DaaS) di Stellantis che fornisce e sviluppa pacchetti di dati per la creazione e la concessione in licenza di prodotti, applicazioni e servizi innovativi business-to-business che saranno messi a disposizione di SIXT.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, in una nota sottolinea come “questo accordo rappresenta un ottimo banco di prova e ci permetterà di proseguire nella nostra trasformazione in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile”. Grazie all’acquisto di veicoli Stellantis con motorizzazione all’avanguardia, compresi i veicoli elettrici a batteria (BEV), l’accordo si allinea anche con l’obiettivo di SIXT di ridurre in modo significativo l’impronta di CO2 della sua flotta di noleggio (compreso l’obiettivo di raggiungere una quota del 70-90% di veicoli elettrificati in Europa entro il 2030).

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).