Accordo Slovacchia-Marocco sul Sahara occidentale, sostegno al piano di autonomia di Rabat

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Slovacchia ha riconosciuto l’iniziativa marocchina di autonomia, presentata all’ONU l’11 aprile 2007, come “base per una soluzione definitiva” alla questione del Sahara occidentale, “sotto l’egida delle Nazioni Unite”.

Lo si apprende da una dichiarazione congiunta firmata oggi a Rabat dai ministri degli Esteri di Marocco e Slovacchia, Nasser Bourita e Juraj Blanßr. Bratislava ha inoltre espresso sostegno agli “sforzi seri e credibili” del Marocco per far avanzare il processo politico verso una soluzione “giusta, duratura e reciprocamente accettabile”, in linea con la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, tra cui la S/RES/2756 del 31 ottobre 2024.

Con questa posizione, la Slovacchia si unisce al crescente numero di Paesi che appoggiano la sovranità del Marocco sul Sahara e l’Iniziativa di autonomia proposta da Rabat. Ad oggi, il piano di autonomia marocchino ha ricevuto il sostegno di 122 Paesi membri dell’ONU, tra cui 23 dei 27 Stati dell’Unione europea.

– Foto MAP –

