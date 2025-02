LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – L’Autorità maltese per i medicinali e l’Agenzia Italiana Del Farmaco (AIFA) hanno firmato un accordo di collaborazione che mira a rafforzare il settore farmaceutico in entrambi i Paesi. L’accordo è stato annunciato in un comunicato, in cui si precisa che l’accordo mira a rafforzare la cooperazione tra Malta e Italia e a raggiungere obiettivi condivisi nella politica farmaceutica europea. Il ministro della Sanità maltese Jo Etienne Abela ha presieduto la firma dell’accordo a Roma, e ha spiegato come l’accordo offrirà ai due paesi l’opportunità di continuare a progredire nella scienza regolatoria dei medicinali. Ha inoltre affermato che l’accordo migliorerà la sicurezza e l’accesso ai medicinali, promuovendo al tempo stesso l’innovazione e la sostenibilità nel Mediterraneo e nell’UE. L’accordo garantirà che entrambi i paesi potranno godere di uno scambio di informazioni e migliori pratiche nelle scienze normative, promuovendo l’adattamento di metodologie innovative tra cui la digitalizzazione, l’automazione normativa e l’intelligenza artificiale per migliorare il processo decisionale e l’efficienza normativa. “E’ importante che Malta e Italia traggano vantaggio da una collaborazione il cui obiettivo primario è servire meglio i nostri pazienti”, ha affermato Abela. A Roma, Abela ha incontrato anche il Ministro della Sanità italiano, Orazio Schillaci, dove hanno discusso vari ambiti di ulteriore cooperazione tra Malta e Italia, compreso l’accesso ai farmaci, ai trapianti, agli screening, ai servizi di trasfusione di sangue e alla formazione degli operatori sanitari.(ITALPRESS).

Foto: Doi