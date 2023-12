VENEZIA (ITALPRESS) – “Con la delibera approvata nella giunta odierna, la Regione si impegna a finanziare con un milione di euro il rifacimento del ponte di via Ottavio Ottavi, di attraversamento del fiume Sile, in comune di Treviso, realizzando un’opera propedeutica e funzionale all’intervento di soppressione dei passaggi a livello di Via Benzi e di Via Cacciatori. L’accordo di programma approvato oggi apre la strada ad un intervento che rivoluzionerà la viabilità della città di Treviso, in un’area cittadina strategica per i collegamenti perchè limitrofa alla zona della stazione ferroviaria”. Lo dichiara Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, annunciando l’approvazione da parte della giunta dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Treviso e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Per l’attuazione di tale opera, del costo stimato di 2.000.000 di euro, la Regione ha assegnato al comune di Treviso il contributo di 1.000.000 di euro. La rimanente parte resta a carico del comune che si impegna ad appaltare e a realizzare le opere.

“Questo provvedimento dimostra il continuo impegno da parte della Regione sia per rendere sempre più efficiente il servizio di trasporto su ferro, sia per riqualificare il tessuto viario urbano cittadino – precisa De Berti -. Si tratta di un’opera attesa dal territorio, la cui esecuzione è resa possibile grazie ad un importante e costante lavoro di squadra con Rfi e all’amministrazione locale interessata dai lavori. La realizzazione del nuovo ponte è indispensabile nell’ambito dei futuri lavori di soppressione del passaggio a livello di via Cacciatori”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).