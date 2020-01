ACCELERA IL MERCATO DELL’AUTO, A DICEMBRE +12,5%

Accelera il mercato dell’auto a fine 2019. La Motorizzazione ha immatricolato a dicembre 140.075 vetture nuove, con un aumento del 12,48% rispetto allo stesso mese del 2018, durante il quale ne furono immatricolate 124.535. A novembre 2019 erano state invece immatricolate 150.819 autovetture, con una variazione di +2,33% rispetto a novembre 2018, durante il quale ne furono immatricolate 147.386. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nello stesso periodo di dicembre 2019 sono stati registrati 320.799 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -4,88% rispetto a dicembre 2018, durante il quale ne furono registrati 337.269 (nel mese di novembre 2019 sono stati invece registrati 336.112 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -10,22% rispetto a novembre 2018, durante il quale ne furono registrati 374.356).

A dicembre 2019 il volume globale delle vendite (460.874 autovetture) ha dunque interessato per il 30,39% auto nuove e per il 69,61% auto usate.

Nel periodo gennaio-dicembre 2019 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.916.320 autovetture, con una variazione di +0,29% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2018, durante il quale ne furono immatricolate 1.910.701. Nello stesso periodo di gennaio-dicembre 2019 sono stati registrati 4.185.530 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -5,44% rispetto a gennaio-dicembre 2018, durante il quale ne furono registrati 4.426.268.

(ITALPRESS).