MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle prime 15 ristampe che hanno conquistato in Italia la classifica degli album fisici più venduti, dal 27 settembre saranno disponibili gli ultimi 6 leggendari dischi degli AC/DC in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings), in occasione dei 50 anni di carriera dell’iconica band rock’n’roll: Flick Of The Switch, Fly On The Wall, Blow Up Your Video, Black Ice, Live At River Plate e la loro ultima uscita Power Up. Nelle esclusive ristampe gli LP color oro sono accompagnati da un poster 12″x12″ diverso per ogni album con la nuova grafica AC/DC 50, perfetto per essere collezionato e incorniciato. Questi album completano la collezione di dischi disponibili in vinile color oro che comprende anche: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who, Live, If You Want Blood Yoùve Got It, Let There Be Rock, Ballbreaker, Stiff Upper Lip, Rock Or Bust e 74 Jailbreak.

foto: ufficio stampa Parole e d’intorni

(ITALPRESS).