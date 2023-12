PESCARA (ITALPRESS) – Il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, questa mattina, ha visitato, a Roseto degli Abruzzi, il sito produttivo delle Industrie alimentari Rolli-Salpa. “Mi fa piacere ascoltare che la squadra dei miei assessori abbia collaborato fattivamente con questa importante realtà produttiva – ha affermato il Presidente – non avevo dubbi in merito ma sentirlo dal magement di Rolli è stato un riconoscimento al buon lavoro svolto in questi anni ed all’impegno del mio Esecutivo nel sostenere l’economia regionale. L’Abruzzo, negli ultimi tempi, -ha proseguito Marsilio – sta registrando risultati economici importanti. I recenti dati Istat, infatti, mostrano che l’export regionale è cresciuto nell’ultimo semestre del 13% , attestandosi al quarto posto assoluto in ambito nazionale, mentre l’Italia, nel frattempo, ha fatto registrare solo un + 1 per cento. Così come, in termini di crescita di occupazione, mentre l’Italia ha segnato un incremento del 2%, noi abbiamo fatto un balzo pari quasi al 7%. L’auspicio – ha proseguito – è che, lavorando insieme, si riesca a consolidare questi dati perché c’è un gran bisogno di recuperare i fatturati raggiunti prima della pandemia e quindi di ritornare ai risultati pre-crisi. Come Regione – ha concluso – siamo a disposizione delle imprese anche per ragionare in sinergia sulla transizione energetica e su come affrontare il futuro sostenibile”. L’azienda Rolli-Salpa, che ha un insediamento produttivo anche a Noceto, in provincia di Parma e che occupa, a vario titolo, nel solo stabilimento rosetano, circa 800 lavoratori, si occupa della produzione diretta dell’intera gamma di vegetali che controlla direttamente tutta la filiera, dalla semina al raccolto. Lo stabilimento di Roseto degli Abruzzi si sviluppa su un’area di circa 100.000 mq, di cui 45.000 coperti, con impianti ad alto contenuto tecnologico, per garantire elevati standard produttivi, qualitativi ed igienico-sanitari nella produzione di vegetali e di piatti pronti surgelati.

foto: ufficio stampa Regione Abruzzo

