L’AQUILA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha partecipato oggi, al Palazzetto dei Nobili, a L’Aquila, alla tavola rotonda sul tema “La regolazione dei contratti pubblici nella prospettiva del nuovo Codice” alla presenza, tra gli altri, del Presidente Tar Abruzzo Germana Panzironi.

Si è parlato della revisione dell’attuale codice degli appalti pubblici in attuazione della legge n.78/2022 sulla delega al governo in materia di contratti pubblici.

“L’auspicio – ha detto Marsilio – è che venga rispettato il cronoprogramma della riforma e al completamento dell’iter, siano colti obiettivi tangibili a partire da una diminuzione dei tempi di affidamento degli incarichi, una riduzione evidente del rischio di fenomeni di corruzione negli appalti grazie alla digitalizzazione dei processi, nonchè pagamenti più rapidi e puntuali alle imprese aggiudicatarie”.

“Se si considera che dal 2004 ad oggi sono stati adottati due codici e apportate innumerevoli modifiche ai testi – prosegue – la speranza è che questa sia la volta buona per riordinare e semplificare la disciplina vigente senza sprechi di tempo e senza lungaggini burocratiche”.

-foto ufficio stampa Regione Abruzzo-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com