Abodi “Su Ghali nessuna censura, la cerimonia risponde a valori olimpici”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi è stata fatta una domanda su Ghali ed è evidente che non ci sia censura. Lui è parte di un cast di artisti qualificati e non c’è stato nessun problema per il suo inserimento. È stata una libera decisione degli organizzatori della Fondazione Milano-Cortina e del soggetto che ha la responsabilità di organizzare la cerimonia”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi in audizione presso l’Aula della Commissione Lavoro, parlando della polemica per alcune sue frasi sulla presenza del cantante nel cast della cerimonia di apertura di Milano-Cortina espresse in una conferenza stampa legata alle iniziative per il Giorno della Memoria.

“Io ho detto una cosa diversa, anche considerando la delicatezza dei temi e della giornata. Il rischio non è la libera espressione del pensiero, ma l’inopportunità di esprimerlo in quel contesto e in un palcoscenico dove le posizioni politiche di ognuno non sono previste perché la cerimonia di inaugurazione risponde a presupposti di valori e principi olimpici – ha aggiunto -. Non è un concerto di un artista, ma ogni artista canta la canzone concordata. Non sarebbe compatibile che, su quel palcoscenico, rispetto al linguaggio universale dello sport, si mettessero in campo posizioni, anche legittime, da difendere nella misura in cui è libertà di espressione, ma che in quel contesto confliggerebbero con lo spirito olimpico, che è di comunione”, ha aggiunto Abodi.

“Oggettivamente ci sono situazioni dolorose che rischiano di diventare su quel palcoscenico mondiale un motivo di ulteriore inasprimento del confronto. Questo è quello che ho detto. Il tema è se vogliamo aprire un dibattito strumentalmente o se si comprende che non c’era voglia di dire ‘tu non canti'”, ha spiegato Abodi che esprime la certezza “che su quel palcoscenico gli artisti canteranno le canzoni concordate e spero che questo chiarisca quale era il mio pensiero. Quello che andrà in onda in tutto il mondo non è il concerto di una serie di artisti, ma la cerimonia di apertura delle Olimpiadi con tutti i suoi significati”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).