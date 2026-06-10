Abodi sottoscrive un protocollo d’intesa con la Rai: “Contribuiamo a creare offerta di contenuti orientati alle giovani generazioni”

ROMA (ITALPRESS) – È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e l’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, per rafforzare la presenza dello sport come strumento educativo e di benessere, promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni e valorizzare la memoria collettiva attraverso i media pubblici. L’accordo consolida e rinnova la collaborazione già avviata tra le Parti, con l’obiettivo di sviluppare iniziative editoriali, progetti di comunicazione e attività di divulgazione capaci di coinvolgere i cittadini – in particolare i più giovani – attraverso contenuti televisivi, radiofonici, digitali e multimediali. Tra gli ambiti di collaborazione la promozione dei valori dello sport e dei corretti stili di vita; la funzione sociale e culturale delle politiche giovanili associate alla cittadinanza attiva; la diffusione della cultura della legalità; la realizzazione di contenuti dedicati alla memoria storica e agli anniversari di interesse nazionale; iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, del contrasto al bullismo e al cyberbullismo e della tutela dei minori nello sport. Le attività potranno tradursi, attraverso successivi accordi attuativi, in progetti editoriali, documentari, campagne di comunicazione, iniziative multipiattaforma, produzioni dedicate e azioni di coinvolgimento delle nuove generazioni anche attraverso linguaggi e strumenti digitali. Per accompagnare l’attuazione del Protocollo sarà istituito un Comitato Paritetico composto da rappresentanti del Ministro Abodi e della Rai, con il compito di individuare le iniziative prioritarie e monitorarne lo sviluppo.

“Con la firma di questo Protocollo, per il quale ringrazio la Rai e l’AD Rossi, rinnoviamo l’impegno comune a mettere lo sport, le politiche giovanili e la memoria nazionale al centro di una strategia culturale e sociale orientata alla consapevolezza e alla partecipazione, all’inclusione e alla costruzione del futuro delle giovani generazioni, presenti e future”, ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Attraverso l’esperienza artistica e creativa della RAI vogliamo contribuire a creare un’offerta di contenuti che utilizzi linguaggi, formati e canali direttamente orientati alle giovani generazioni, permettendo non solo di far conoscere, valorizzare e apprezzare nuove opportunità di vita a loro dedicate, ma anche di affermare la centralità del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme, come recita l’art. 33 della nostra Costituzione” ha concluso il Ministro. “Il Protocollo con il Ministro Abodi rafforza il ruolo della Rai come servizio pubblico al centro della crescita civile della Nazione, capace di connettere sport, giovani e memoria in una visione unitaria e aggregante, e di tradurla in progettualità editoriale e contenuti multipiattaforma rivolti all’intera collettività”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Rai, Giampaolo Rossi. “Lo sport viene valorizzato come linguaggio educativo, inclusivo nonché leva di cittadinanza attiva, con un’attenzione specifica alle nuove generazioni, chiamate a essere protagoniste della vita sociale e culturale anche attraverso nuove grammatiche e strumenti digitali. Il Protocollo consolida e rilancia un percorso già avviato, estendendolo ad ambiti centrali per la coesione sociale. La Rai rinnova così il proprio impegno, in coerenza con la sua missione, a promuovere legalità, cittadinanza consapevole e partecipazione, ricorrendo a tutti i suoi mezzi per parlare in modo efficace al Paese e accompagnarne, con responsabilità e visione, le trasformazioni” ha concluso l’AD Rai.

– foto IPA Agency –

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