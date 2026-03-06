Abodi “Servizio Civile una scelta di difesa dei valori di pace e solidarietà. In 25 anni oltre 2 milioni di giovani hanno fatto domanda”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ricordiamo i 25 anni dalla istituzione del Servizio Civile nazionale su base esclusivamente volontaria, aperto per la prima volta in Italia alle donne, grazie alla legge 64 promulgata nel 2001. Da quell’anno sono stati oltre 2 milioni i giovani, donne e uomini dai 18 ai 28 anni, che hanno fatto domanda di candidatura, e oltre 800mila quelli che poi lo hanno effettivamente svolto, ai quali si aggiungeranno gli oltre 66mila operatori volontari previsti dal bando che è attualmente in corso”. Così il ministro per lo Sport e i giovani, con delega al Servizio Civile Universale, Andrea Abodi. “Il Servizio civile in Italia ha una lunga storia che inizia nel 1972 e affonda le sue radici in una scelta di difesa dei valori della pace e della solidarietà. In questi anni ha contributo a formare le coscienze e il senso civico di diverse generazioni, aiutandoli nella crescita e nello sviluppo di competenze, utili sia a livello umano che professionale. La riforma di 10 anni fa, che lo ha reso ‘universale’, ha permesso poi di ampliare questa opportunità di cittadinanza attiva anche agli stranieri regolarmente residenti in Italia e di aprirsi a una maggiore inclusione di ragazzi e ragazze che vivono in condizione di disagio sociale, di bassa scolarizzazione o con disabilità” aggiunge.

“Il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha riconosciuto una riserva del 15% di posti nei concorsi pubblici per posizioni non dirigenziali a chi ha svolto il servizio civile, ha investito nella sua stabilizzazione economica e nella valorizzazione delle competenze professionali, lo ha voluto rendere sempre più un luogo concreto di protagonismo per i giovani, dove far maturare loro la piena consapevolezza del valore e dei significati della cittadinanza, nella dimensione di diritti e doveri, e dove far crescere opportunità di vita. Sulla base di questi presupposti, con il disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e Servizio Civile Universale, che ho presentato in Consiglio dei ministri e sta per iniziare il suo percorso parlamentare, puntiamo a innovare questo istituto della Repubblica, semplificando le procedure e rendendo questo strumento di partecipazione giovanile sempre più efficace”, conclude Abodi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).