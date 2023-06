Abodi “Palermo in gioco per Euro2032, ma selezione basata su progetti”

Abodi “Palermo in gioco per Euro2032, ma selezione basata su progetti”

"Sono previsti dieci stadi più uno, quindi tutto quello che sarà previsto per gli stadi eleggibili in termini di misure sarà previsto anche per Palermo" le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in visita nel capoluogo siciliano. xh7/gm/gtr