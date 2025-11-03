Abodi “No alla Coppa Davis? Sinner è il primo a essere dispiaciuto”

ROMA (ITALPRESS) - "Il primo dispiaciuto per il no è lui che però conosce la sua macchina del fisico. Come abbiamo gioito con lui, faremo il tifo per i suoi compagni di squadra". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna Collari d'Oro, commentando il no alla convocazione azzurra in Davis di Sinner, tornato numero 1 dopo la vittoria di Parigi. "Di fronte a Jannik è sempre difficile aggiungere cose positive. Aveva detto che probabilmente avrebbe perso la posizione e che poi l'avrebbe riconquistata. Questa avventura andrà avanti per i prossimi dieci anni e anche il suo avversario non gli lascerà gloria così facilmente. Noi saremo sempre al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte". mec/gm/mca1