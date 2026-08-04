Riciclo di classe: da Brescia ad Ancona, sei scuole sul podio della sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) – Sono la scuola primaria Mura-Galignani di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) e la scuola primaria Allegretto di Nuzio di Fabriano (Ancona) le vincitrici dell’edizione 2025/2026 di Riciclo di classe, il progetto di educazione alla cittadinanza ambientale promosso da CONAI.

Grazie ai loro elaborati conquistano il primo posto nelle due categorie del concorso, dedicate rispettivamente alle classi prime e seconde e alle classi terze, quarte e quinte, su un totale di 204 classi partecipanti da tutta Italia.

L’iniziativa ha coinvolto ancora una volta le scuole primarie di tutta Italia, chiamando bambine e bambini a trasformare quanto appreso sulla raccolta differenziata, sul riciclo degli imballaggi e sui comportamenti sostenibili in un gioco originale, capace di unire creatività, apprendimento e divertimento.

Completano il podio, con il secondo posto, la scuola N. Borrelli di Sessa Aurunca (Caserta) e la scuola Melchionda di San Giovanni Rotondo (Foggia). Sul terzo gradino si classificano invece la scuola Domenico Leoncini di Campo Ligure (Genova) e la scuola Andrea Costa di Cinisello Balsamo (Milano).

Giunto alla decima edizione e promosso ancora una volta in collaborazione con il Corriere della Sera, Riciclo di classe continua a promuovere tra i giovanissimi conoscenze e competenze sulla raccolta differenziata di qualità e sul valore del riciclo dei materiali di imballaggio.

Anche quest’anno il percorso educativo ha unito strumenti cartacei e digitali: il kit didattico, il serious game Riciclo Game e la piattaforma dedicata hanno accompagnato le classi lungo un percorso di educazione ambientale che si è concluso con la realizzazione di giochi originali ispirati ai principi dell’economia circolare e della sostenibilità.

Gli elaborati sono stati valutati da una giuria tecnica sulla base della pertinenza al tema, della creatività e dell’efficacia comunicativa. Le sei scuole vincitrici riceveranno buoni per l’acquisto di materiali didattici: 2.000 euro per i primi classificati e 1.000 euro per secondi e terzi posti.

“Dieci edizioni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto testimoniano un percorso di crescita condiviso con migliaia di scuole, insegnanti e famiglie”, afferma Ignazio Capuano, presidente CONAI. “In questi anni abbiamo visto generazioni di bambini imparare che la sostenibilità non è un concetto astratto, ma un insieme di piccoli gesti quotidiani. Riciclo di classe continua a dimostrare che il gioco è un grande strumento educativo: stimola curiosità e creatività, aiutando i più piccoli a diventare cittadini consapevoli”.

La 1^ A e 1^ B della primaria Mura-Galignani di Palazzolo sull’Oglio (BS) si aggiudica il primo posto nella categoria riservata alle classi prime e seconde con “Dove lo butto?”, un gioco da tavolo ispirato al Gioco dell’oca e realizzato utilizzando materiali di riciclo raccolti durante l’anno con il coinvolgimento delle famiglie. Un progetto interdisciplinare che ha unito tecnologia, arte, italiano e matematica. Nella categoria delle classi terze, quarte e quinte conquista il primo posto la 5^ A della primaria Allegretto di Nuzio di Fabriano (AN), autrice del progetto “Cartonato e materiale plastico in gioco”: tre giochi realizzati con materiali di recupero che hanno permesso agli alunni di sperimentare anche principi STEM, come fisica e pneumatica, attraverso attività pratiche e creative.

Medaglia d’argento per le classi 2^ A e 5^ A della scuola N. Borrelli di Sessa Aurunca (CE), che hanno ideato “CICLO-SPRINT”, un gioco di movimento nato da un percorso educativo ispirato a un’uscita didattica sulle dune della macchia mediterranea e alla riflessione sull’inquinamento delle spiagge. Fra le classi terze, quarte e quinte, il secondo posto va invece alle classi 4^ A, 4^ B, 4^ C e 4^ D della scuola Melchionda di San Giovanni Rotondo (FG), che hanno realizzato un percorso dedicato al recupero e al riutilizzo della carta culminato nella costruzione di giochi con materiali riciclati e in una visita didattica a un’azienda di raccolta della carta.

Sul terzo gradino del podio, nella categoria delle prime e seconde, sale la 1^ A della scuola Domenico Leoncini di Campo Ligure (GE) con “Rifiutogame – Il gioco dei rifiuti”, un gioco educativo ispirato ai più celebri giochi da tavolo che accompagna i bambini alla scoperta della raccolta differenziata attraverso prove, sfide e lavoro di squadra. Fra le classi terze, quarte e quinte, il bronzo va invece alla 3^ A della scuola Andrea Costa di Cinisello Balsamo (MI), che ha presentato “Il gioco del Pesce-Tappo”. Attraverso attività di circular design, gli alunni hanno trasformato materiali di scarto in giochi e oggetti ludici, sperimentando in modo creativo il valore del riciclo e della sostenibilità ambientale.

– Foto d’archivio Ipa Agency –

(ITALPRESS).