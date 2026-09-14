Abodi “Con il servizio civile cresce la partecipazione civica dei giovani”

ROMA (ITALPRESS) – Sviluppo delle competenze, maggiori opportunità di inserimento lavorativo e una più forte partecipazione civica sono tra i principali risultati dell’esperienza di Servizio civile universale, secondo la seconda indagine promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, a oltre un anno dalla conclusione dei progetti.

Realizzata alla fine del 2025, l’indagine ha coinvolto 8.975 giovani, pari al 17,4% dell’universo di riferimento. Tra i dati più significativi c’è quello relativo alla riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, introdotta nel 2023 per valorizzare l’esperienza maturata nel Servizio civile: l’85% degli intervistati dichiara di conoscerla, mentre il 13% ha già partecipato a concorsi nella Pubblica amministrazione usufruendone. Dei 1.181 giovani che hanno dichiarato di aver utilizzato la riserva, 302, pari al 25,6%, sono risultati vincitori del concorso.

Positivi anche i dati sull’occupazione: nel 2025, a un anno dalla conclusione del Servizio civile, il 46% dei rispondenti dichiara di avere una condizione lavorativa, mentre la quota degli inattivi scende dal 3% del 2024 allo 0,4%. Crescono inoltre i contratti a tempo indeterminato, passati dal 13,5% al 18,1%, mentre diminuiscono le forme di lavoro più precarie.

“Il Servizio civile universale è un’esperienza che lascia un segno concreto nei ragazzi e nelle ragazze che decidono di dedicare un anno della loro vita al servizio della comunità”, sottolinea Abodi, evidenziando la possibilità di “acquisire o consolidare competenze” utili nel percorso successivo, sia lavorativo sia di partecipazione civica. Quasi il 72% degli intervistati ritiene che le competenze acquisite aumentino le opportunità di trovare lavoro. Sul fronte della cittadinanza attiva, il 35,8% afferma che l’esperienza ha accresciuto la consapevolezza del ruolo dei cittadini nel miglioramento della propria comunità, mentre il 29,5% segnala una maggiore partecipazione ad attività di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà.

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