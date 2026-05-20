Abi, Venesio “Indicato Patuelli come presidente per il prossimo biennio”

MILANO (ITALPRESS) – “Esco da un Comitato esecutivo dove si è confermata una grande prova di unità del mondo bancario italiano. Abbiamo, con le dichiarazioni di tutti i componenti del Comitato esecutivo, indicato Antonio Patuelli come presidente per il prossimo biennio“. Lo ha annunciato il vice presidente dell‘Abi, Camillo Venesio, a margine del Comitato esecutivo in corso a Milano. “Patuelli ha richiesto espressamente che questo fosse il suo ultimo mandato, pertanto è stata presa un’altra decisione importante: avvieremo il processo di modifica statutaria dell’Abi, in modo tale che si possa ampliare la platea di coloro che possono essere nominati in comitato esecutivo e di conseguenza di coloro che possono diventare presidente dell’Abi”, ha aggiunto.

“Chiunque sta in comitato esecutivo può diventare presidente dell’Abi. La modifica statutaria è volta ad ampliare la possibilità a più persone di entrare nel comitato esecutivo. Ad esempio i massimi vertici, presidente e vicepresidente, delle grandi controllate dei grandi gruppi. Inoltre è stato indicato il forte auspicio che nella modifica statutaria ci sia un allungamento del numero di anni dei mandati di tutti gli organi da due a tre anni“, ha concluso Venesio.

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