Abete “San Siro sarà sicuramente tra gli stadi di Euro 2032”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Meazza sarà senz'altro uno degli stadi del 2032". Lo ha dichiarato Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, presente in Campidoglio per il Report del progetto sperimentale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. L'impianto milanese al momento non soddisfa i requisiti Uefa. "Sappiamo che c'è un'accelerazione da parte del governo relativamente alla ristrutturazione degli stadi", ha aggiunto Abete. xl5/glb/mca2