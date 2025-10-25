Abela riafferma la solidarietà di Malta verso l’Ucraina e il sostegno a iniziative di pace

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha riaffermato l’incrollabile solidarietà di Malta con l’Ucraina durante il vertice del Consiglio Europeo, insistendo sul fatto che ogni iniziativa di pace, indipendentemente dalla sua origine, merita pieno sostegno. Rivolgendosi ai leader europei, Abela ha commentato la proposta di un prestito per le riparazioni a favore dell’Ucraina, affermando che le sue implicazioni per ciascuno Stato membro dell’UE devono essere valutate con attenzione. Ha sottolineato che qualsiasi proposta deve rispettare sia il diritto internazionale che quello dell’Unione Europea. Abela ha inoltre ribadito la necessità di aumentare gli aiuti umanitari a Gaza e ha confermato il sostegno di Malta a una soluzione fondata su due Stati.

