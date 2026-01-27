Abela “Malta pronta ad aderire al Board of Peace anche senza l’UE”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ricevuto un invito informale a prendere parte al nuovo “Board of Peace” promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha dichiarato in Parlamento il primo ministro Robert Abela. Abela ha spiegato che l’invito è attualmente in fase di valutazione e che il governo sta richiedendo consulenza legale prima di decidere se Malta debba aderire all’iniziativa.

“Se sarà nell’interesse nazionale, aderiremo, anche se l’Unione europea dovesse essere contraria”, ha affermato Abela rispondendo a una domanda del deputato nazionalista Mario de Marco.

Il Board of Peace, presentato ufficialmente da Trump la scorsa settimana al World Economic Forum di Davos, si propone di affrontare i conflitti globali. Finora, tra gli Stati membri dell’UE, solo Ungheria e Bulgaria hanno accettato di partecipare. In Europa non sono mancate le critiche: diversi leader temono che il nuovo organismo possa indebolire il ruolo delle Nazioni Unite. Trump ha più volte attaccato l’ONU e la struttura del board – che secondo quanto riportato prevederebbe Trump come presidente permanente con potere di veto – ha suscitato polemiche.

Abela ha riferito di aver detto ai leader europei che ogni Stato dovrebbe decidere autonomamente sulla partecipazione, ribadendo che Malta è aperta a qualsiasi iniziativa che favorisca la pace. Il leader dell’opposizione Alex Borg ha criticato duramente la posizione del governo, accusandolo di ambiguità e di non tutelare adeguatamente gli interessi del Paese. “I piccoli Stati sono i primi a pagare il prezzo nelle crisi geopolitiche”, ha avvertito Borg, chiedendo decisioni chiare a tutela dei cittadini maltesi. Il governo non ha ancora indicato una tempistica per la decisione finale.

– Foto DOI –

