Abedini “Occidente sostenga resistenza democratica in Iran”

ROMA (ITALPRESS) - L'Occidente “deve scegliere la politica giusta, sostenere il popolo iraniano e il suo movimento di resistenza democratica”, per rovesciare il regime in Iran e stabilire in quel Paese una Repubblica democratica. E’ l’opinione di Hossein Abedini, vicepresidente dell’Ufficio britannico del Consiglio nazionale di resistenza iraniana, intervistato dall'Agenzia Italpress. lcr/azn