WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha ricevuto il re Abdullah II di Giordania a Washington. Rubio e Abdullah II hanno discusso di questioni regionali e del “ruolo fondamentale” degli Stati Uniti per la stabilità del Medio Oriente, riporta la stampa di Amman.

Durante l’incontro, Abdullah II ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco immediato e della ripresa degli aiuti nella Striscia di Gaza. Inoltre, ha avvertito della “gravità delle misure unilaterali” israeliane verso i palestinesi in Cisgiordania. Abdullah II ha sottolineato l’importanza di trovare un orizzonte politico per raggiungere una pace giusta e completa sulla base della soluzione dei due Stati in Medio Oriente.

Il Dipartimento di Stato Usa ha reso noto che Rubio e Abdullah II hanno discusso di questioni bilaterali e regionali, tra cui la situazione a Gaza, nonché degli sviluppi in Cisgiordania e in Siria. Rubio ha sottolineato il continuo interesse degli Stati Uniti a collaborare nella lotta al terrorismo e ha espresso apprezzamento per la cooperazione della Giordania nel promuovere la sicurezza, la stabilità e la prosperità nella regione.

