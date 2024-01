ROMA (ITALPRESS) – Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, ha detto al segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken che la Striscia di Gaza fa parte dello Stato palestinese e che i piani israeliani per separarla o tagliarne qualsiasi parte non possono essere accettati. Abbas ha sottolineato la necessità di fermare immediatamente la guerra a Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese ha ricevuto oggi Blinken presso la sede presidenziale a Ramallah, nell’ambito di una visita del capo della diplomazia Usa nella regione. Per la quarta volta dallo scoppio della guerra israeliana nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso contro gli insediamenti e le basi militari israeliane nella Striscia di Gaza, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, visita il Medio Oriente.

L’alto diplomatico americano ha incontrato il presidente palestinese e gli ha assicurato il sostegno degli Stati Uniti a misure concrete per la creazione di uno Stato palestinese. Abbas ha risposto sottolineando la necessità di sbloccare immediatamente i fondi palestinesi, in riferimento ai fondi fiscali dell’Autorità Palestinese garantiti dagli accordi di Oslo e che Israele rifiuta di trasferire. Ha aggiunto che le dichiarazioni dei ministri israeliani che chiedono l’espulsione del popolo palestinese sono pericolose, sottolineando che non consentiranno lo sfollamento di alcun cittadino palestinese, sia a Gaza che in Cisgiordania. A sua volta, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che Blinken ha tenuto proficue consultazioni con il presidente Abbas sulle riforme amministrative nell’Autorità. Questo incontro è avvenuto dopo che il segretario di Stato Usa, Blinken, ha visitato Tel Aviv e ha annunciato, ieri, di aver esortato i leader israeliani a fare di più per evitare feriti e morti tra i civili palestinesi.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

