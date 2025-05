A390, ultimi test per la sport fastback di Alpine

ROMA (ITALPRESS) - Ottenere la stessa agilità e piacere di guida della A110. Questo l'obiettivo degli ingegneri Alpine nella realizzazione della A390, lo sport fastback a 5 posti che sarà presentata in anteprima mondiale il 27 maggio. Per gli ultimi test prima della commercializzazione di A390, le prestazioni dinamiche sono state messe alla prova nel centro di tecnologia di Ladoux. La pista bagnata di 4.100 metri è ideale per spingere al limite il comportamento dell'A390 con le due misure specifiche di pneumatici Michelin, da 20 e 21 pollici. Un contesto perfetto per testare le tecnologie che equipaggiano Alpine A390 e ne determinano il comportamento dinamico con i 3 motori elettrici che consentono l'azione dell'Alpine Active Torque Vectoring e le 5 modalità di guida, tra cui la nuova Track Mode, giocando con le impostazioni dell'Electronic Stability Control. In questo modo, i team stanno convalidando la mappatura di queste tecnologie. Alpine A390 è equipaggiata con pneumatici specifici sviluppati insieme a Michelin, identificati dalla marcatura A39: Pilot Sport EV da 20 pollici e Pilot Sport 4S da 21 pollici e, come pneumatico per tutte le stagioni, il Cross Climate 3 Sport. In occasione di questi test a Ladoux, sarà anche validato il sistema acustico Alpine Drive Sound, per accompagnare il conducente nella guida, sia in condizioni quotidiane che in condizioni più sportive, con un suono più sportivo che si ispira al carattere acustico di A110 e uno più orientato all'uso quotidiano e meno pesante sulle basse frequenze. Entrambi possono essere impostati su due livelli sonori e possono anche essere completamente disattivati. tvi/gsl