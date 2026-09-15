A2A, Pressi “A Milano 200 stazioni City Plug e da gennaio stazione Power Hub”

MILANO (ITALPRESS) - “In Italia siamo arrivati a oltre 5 mila punti di ricarica, ma su Milano c’è una grossa innovazione. Abbiamo infatti raggiunto un numero importante: 200 stazioni City Plug, che equivalgono a circa 2 mila punti di ricarica. Ricordo che le stazioni City Plug sono un insieme di punti di ricarica, degli hub a bassa potenza. A Milano, inoltre, abbiamo aperto a gennaio la prima stazione Power Hub ad alta potenza, all’ingresso della città, per consentire alle persone di ricaricare ad alta velocità e, una volta in città, trovare invece una ricarica a bassa potenza e lasciare l’auto in sosta anche per lungo tempo". Lo ha detto Fabio Pressi, Ceo A2A E-Mobility e Presidente Motus-E, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede di Automobile Club Milano. col5/gsl