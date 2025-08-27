A Villa San Giovanni sventato un furto nella futura sede dei Carabinieri

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – L’intervento dei Carabinieri ha impedito un furto che avrebbe colpito al cuore un futuro simbolo di legalità. Tre persone sono state arrestate in flagranza mentre tentavano di rubare cavi elettrici e materiale in rame dall’ex Hotel “Plaza” di Villa San Giovanni, destinato a diventare la nuova caserma dei Carabinieri.

I militari, nel corso di controlli, hanno notato movimenti sospetti all’interno della struttura, ormai da anni in stato di abbandono. Si sono avvicinati ed hanno sorpreso i tre mentre stavano tranciando cavi elettrici e raccogliendo altri componenti in rame. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati diversi arnesi da scasso, utilizzati per tentare il furto.

L’ex Hotel “Plaza” non è un edificio qualunque. La struttura, abbandonata da anni, è stata inserita in un importante progetto di riqualificazione urbanistica e sociale e sarà presto destinata a diventare la nuova caserma dei Carabinieri di Villa San Giovanni, accogliendo sia la Compagnia che la Stazione dell’Arma. Grazie a un finanziamento pubblico l’immobile, simbolo per troppo tempo di degrado urbano, sarà trasformato in un presidio di sicurezza e legalità.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).