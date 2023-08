VICENZA (ITALPRESS) – Dopo 55 anni esatti la provincia di Vicenza torna ad ospitare i Campionati del Mondo di Pattinaggio Corsa femminile e maschile. La massima competizione dedicata alla disciplina della velocità su rotelle andrà in scena da sabato 26 agosto a domenica 3 settembre. La macchina organizzativa, messa a punto dal Comitato Locale “Mondiali Pattinaggio Corsa 2023” e sostenuta dai Comuni di Montecchio Maggiore e di Vicenza e dalla Regione Veneto, è pronta al grande evento rotellistico, realizzato sotto l’egida di World Skate, Coni, e della Federazione Italiana Sport Rotellistici che ha puntato su un territorio che vanta eccellenze impiantistiche, organizzative e ricettive, oltre che una consolidata tradizione in ambito sport a rotelle. Gli occhi di tutto il mondo saranno infatti puntati sulla provincia di Vicenza che, ad un’incredibile varietà di spazi e panorami, affianca il suo patrimonio storico, culturale ed enogastronomico. Caratteristiche che rappresentano un valore aggiunto per il Campionato del Mondo. Elementi che saranno capaci di accrescere il grande impatto emozionale e mediatico dell’evento sportivo, con un importante indotto turistico e ricettivo e immediate e positive ricadute su diverse altre categorie di operatori economici. “A più di 50 anni dal primo storico mondiale, la nostra città torna a essere la capitale internazionale del pattinaggio di velocità – ha dichiarato il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula – In questi giorni stiamo accogliendo centinaia di atleti e migliaia di visitatori da tutto il mondo che potranno scoprire le bellezze di Montecchio Maggiore”. Sarà una grande festa dello sport e dell’intrattenimento, con una copertura mediatica mondiale. Un grande evento internazionale, con un’attenzione particolare alla piena sostenibilità, l’inclusione più ampia ed il rispetto dell’equità e dell’uguaglianza, prevedendo, tra l’altro, la presenza dei team dei paesi più disagiati, altrimenti impossibilitati a prendere parte alla manifestazione. “Un evento che ha raggiunto gli obiettivi prefissati – ha sottolineato Antonio Grotto, presidente del Comitato Organizzatore – con 49 nazioni presenti in rappresentanza dei 5 continenti, 600 atleti che si affronteranno nelle 7 giornate effettive di gara, ed oltre 300 accreditati tra tecnici, dirigenti, staff e media”. Dopo gli ultimi mondiali in casa, ad Ascoli nel 2012, tornano in Italia i Campionati del mondo pattinaggio corsa Femminile e Maschile Montecchio Maggiore/Vicenza 2023, che saranno il miglior biglietto da visita per i World Skate Games 2024, i campionati di tutte le discipline rotellistiche che l’Italia si appresta ad organizzare il prossimo anno. Al successo sportivo dell’evento contribuirà l’apporto fondamentale della squadra azzurra che, tra le mura amiche, confida di migliorare il già brillante risultato di 11 medaglie (1 oro, 9 argenti ed 1 bronzo), conquistate nell’ultima edizione dei Campionati argentini dello scorso anno. Gli attori principali sono evidentemente i migliori e più promettenti atleti del mondo del Pattinaggio Corsa italiano nelle categorie junior e senior, femmine e maschi. Team azzurro tra i più forti in Europa e nel mondo. Di seguito i 34 convocati dal Commissario Tecnico Massimiliano Presti. Senior donne pista/strada: Ilaria Carrer, Melissa Gatti, Veronica Luciani, Edda Paluzzi, Sofia Saronni, Asja Varani, Luisa Woolaway, Laura Lorenzato, Alice Marletti. Senior uomini pista/strada: Giuseppe Bramante, Alessio Clementoni, Gabriele Cannoni, Andrea Cremaschi, Vincenzo Maiorca, Duccio Marsili, Alessio Piergigli. Junior donne pista/strada: Paola Sofi Chiumento, Elena Lampitelli, Siria Montico, Giulia Presti, Alice Sorcionovo, Julia Bedon, Matilde Biondi. Junior uomini pista/strada: Riccardo Ceola, Leonardo De Angelis, Leonardo Bossi, Manuel Ghiotto, Davide Menegaldo, Cristian Scassellati, Alessio Mannai, Fabio Monchiero. Maratona femminile: Irene Paganelli. Maratona maschile: Fabio Francolini, Leopoldo La Rosa.

– foto ufficio stampa Fisr –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]