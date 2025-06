A Venezia via a ‘Estate dell’amicizia’, il progetto estivo di integrazione

VENEZIA (ITALPRESS) – Sarà un centro estivo all’insegna della contaminazione e dell’integrazione quello proposto in condivisione dalla Polisportiva Terraglio e dall’Associazione Evergreen e presentato questa mattina con una conferenza stampa che si è tenuta al Municipio di Mestre.

Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini e, per Evergreen, il direttore amministrativo Max Liu, la direttrice operativa Lucilla Shi, il fondatore Liansheng Chen, per la Polisportiva Terraglio, i dirigenti Davide Giorgi e Gianluca Galzerano, il responsabile organizzativo dei camp estivi, Marco Grinzato.

I camp estivi “2025 Estate dell’amicizia, sport cultura e tradizioni. Incontri e dialoghi nella comunità, per la comunità” inizieranno lunedì 16 giugno e continueranno fino all’8 agosto sulla base di un programma di scambio che vedrà coinvolti i ragazzi dei rispettivi centri estivi che saranno impegnati in attività sportive, culturali e tradizionali.

Si faranno appunto giochi e sport per imparare a praticare le discipline e i giochi tradizionali italiani e cinesi e i partecipanti avranno anche l’opportunità di conoscere le feste e le tradizioni di entrambi i Paesi.

“Ci muoviamo lunghi i passi intrapresi da Marco Polo 700 anni fa per avvicinare Venezia e la Cina – hanno spiegato gli organizzatori – e lo facciamo con un campo estivo che darà l’opportunità ai bambini di scoprire da vicino tradizioni, feste e usanze e allo stesso tempo creare un legame con il territorio dove vivono”.

Il progetto, che gode del patrocinio del Panathlon Club Venezia e della Società Consortile 3S, ha come obiettivo quello di favorire l’integrazione e la reciproca conoscenza tra concittadini di cultura diversa a partire dalle giovani generazioni, come ha spiegato l’assessore Venturini: “Si tratta di una sorta di ‘Erasmus dei centri estivi’ – ha affermato – e rappresenta un valido esempio di contaminazione positiva tra culture diverse. Nei nostri obiettivi, legati anche alla lunga amicizia tra Comune, Polisportiva ed Evergreen, c’è la volontà di far proseguire il progetto anche dopo l’estate, sia nell’ambito delle attività sportive che in quelle scolastiche, affinché queste due forti identità, quella italiana e quella cinese, possano conoscersi sempre più e apprezzare le peculiarità di ciascuna”.

“Le iniziative a sostegno della comunità e delle famiglie nella gestione delle vacanze estive – ha dichiarato l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, a margine della conferenza stampa – con proposte attente alla crescita dei giovani e senza perdere di vista l’inclusione e la professionalità, confermano lo spessore sempre più elevato delle offerte in città. Spessore incoraggiato dalla stessa Amministrazione comunale che, con i molteplici sostegni attivati, come la ormai nota ‘mappa per la ricerca’, lavora per trasparenza e merito”.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS)