A Trieste una 25enne milanese è stata travolta e uccisa da una macchina

TRIESTE (ITALPRESS) – Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Trieste. Una ragazza di 25 anni, ricercatrice originaria di Melzo, è stata centrata in pieno da un’auto mentre attraversava la strada e sbalzata per oltre una decina di metri.

La ragazza, che si era trasferita in Friuli un anno fa dopo aver vinto un concorso per un assegno di ricerca, è morta sul colpo. L’impatto è stato violentissimo e a nulla sono serviti i tentativi di soccorso. Alla guida dell’auto c’era un uomo, residente a Trieste, che non è risultato positivo all’alcoltest.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).