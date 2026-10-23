A Tortona una bimba di 3 anni trovata morta in casa, arrestata la madre

TORINO (ITALPRESS) – Ieri notte una bambina di poco più di tre anni è stata trovata morta nella sua casa a Tortona, in provincia di Alessandria. A intervenire sono stati i carabinieri, quando all’interno dell’abitazione c’era solo la madre che è stata immediatamente ascoltata dal pubblico ministero e successivamente arrestata. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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