A Siena assegnati gli ultimi 6 Scudetti dei tricolori paralimpici

SIENA (ITALPRESS) – Tante emozioni anche nella terza giornata dei Campionati Italiani Paralimpici a Siena, dove oggi sono stati assegnati gli ultimi sei scudetti 2025. Sulle pedane del PalaCorsoni, nelle gare della domenica, si sono laureati campioni d’Italia nella sciabola in carrozzina Gabriele Albini e Gianmarco Paolucci al maschile, Sofia Brunati e Andreea Mogos al femminile, mentre Natale Di Maio e Silvia Tombolini hanno vinto i tricolori nella spada non vedenti.

Nella categoria A degli sciabolatori titolo per Gabriele Maria Albini dell’Accademia Scherma Milano, argento per David Spiga (Circolo della Scherma Terni) e bronzo a Corrado Pantò (Club Scherma Palermo). Gianmarco Paolucci del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha conquistato la vittoria nella categoria B degli uomini, superando in finale Andrea Jacquier delle Fiamme Oro, secondo classificato.

Terzo gradino del podio per Nicola D’Ambra (Officina della Scherma e Davide Costi (Pentamodena). Tra le donne, invece, Sofia Brunati dell’Accademia Scherma Milano si è laureata campionessa italiana della categoria A, superando in finale Loredana Trigilia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, alla quale è andata la piazza d’onore. Terze classificate Gloria Lorenzetti (Padova Scherma) e Gaia De Rossi (Accademia d’Armi Musumeci Greco).

Nella categoria B, dopo la vittoria di ieri nel fioretto, bis tra le sciabolatrici per Andreea Mogos delle Fiamme Oro, secondo posto di Anna Giuseppina Molinu (Esercito Brigata Sassari) e terza Gloria De Santis (Club Scherma Roma). Grandi applausi per le due competizioni di spada non vedenti, caratterizzate da una notevole partecipazione, da un ottimo livello tecnico e da tanti giovani che si sono dimostrati degni protagonisti del massimo palcoscenico tricolore.

La gara maschile, da 26 spadisti, ha visto affermarsi Natale Di Maio. Il portacolori del Club Scherma Palermo classe 2008 ha superato in una splendida finale Hongwei Frizzo del Circolo Scherma Valdagno, medaglia d’argento. Bronzo al collo di Carmelo Gurrieri della Conad Scherma Modica e Giulio Pieraccini del Circolo Scherma Attraverso. Avvincente pure la prova di spada femminile non vedenti in cui Silvia Tombolini ha bissato il titolo vinto lo scorso anno a San Lazzaro di Savena. L’atleta dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco si è confermata campionessa d’Italia battendo nell’ultimo atto la giovane Daphne Petrillo del Club Scherma Palermo, seconda classificata. Sul terzo gradino del podio sono salite Claudia Beschi del Padova Scherma e Laura Tosetto della Pro Patria et Libertate Busto.

È calato così il sipario sull’edizione 2025 dei Campionati Italiani Paralimpici, organizzati con passione e capacità dal CUS Siena, con il supporto su tutti di Comune e Università che hanno contribuito a riportare nella città del palio i Tricolori di scherma a 35 anni di distanza dall’ultima volta (quando fu protagonista la categoria Cadetti della specialità olimpica). Ora per la scherma in carrozzina occhi sui Mondiali di Iksan in Corea, previsti dal 2 al 7 settembre, mentre per il settore olimpico continua la fase clou della stagione. Nel prossimo weekend, infatti, appuntamento a Terni dove si assegneranno i titoli Cadetti e Giovani, mentre dal 5 al 10 giugno a Piacenza andranno in scena, in un’edizione speciale i Campionati Italiani Assoluti.

