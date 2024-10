SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Si ferma Matteo Arnaldi nel Rolex

Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della

capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555

dollari). L’italiano dopo aver vinto il primo set per 7-5 si è dovuto arrendere al secondo e al terzo con un doppio 6-4 contro il vincitore dell’edizione 2019 del Rolex Shanghai Masters, Daniil Medvedev. Per il russo è il quarto successo in quattro confronti diretti che gli permette di raggiungere gli ottavi di finale.

