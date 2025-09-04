A settembre previste 569 mila assunzioni

ROMA (ITALPRESS) - Sono 569 mila le opportunità lavorative offerte dalle imprese a settembre. Salgono così a più di un milione 400 mila nel trimestre settembre-novembre. Le previsioni evidenziano una flessione di 15 mila ingressi rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro. A livello settoriale il settore primario prevede 44 mila contratti, in lieve calo rispetto a 12 mesi fa. Nel trimestre settembre-novembre saranno 114 mila. L'industria ne ha programmato 147 mila nel mese e 404 mila nel trimestre, i servizi, rispettivamente, 377 mila e un milione. Le azienda hanno difficoltà a reperire il 45,6% dei lavoratori da assumere. Mancano i candidati o hanno una preparazione inadeguata. A risentire maggiormente del mismatch sono le industrie metallurgiche e metallifere, le imprese di costruzione, e le industrie del tessile, abbigliamento e calzature. gsl