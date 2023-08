ROMA (ITALPRESS) – Un artista, anzi due. Uno dietro l’occhio della macchina fotografica, l’altro immortalato dall’obiettivo nella fugacità dell’istante. Così nasce All areas – Luciano Ligabue, viaggio fotografico in 70 scatti più uno, attraverso il quale Jarno Iotti, fotografo appassionato e visionario, racconta il Liga nei vent’anni e oltre trascorsi insieme “su e giù da un palco”. La mostra fotografica verrà inaugurata il 16 settembre 2023 al Palazzo Pallavicini di Sestri Levante e proseguirà fino all’8 ottobre. Esposte 70 stampe in cornice, formato 40×30 cm, di scatti o sequenze che mostrano il musicista e cantante rock quasi sempre inconsapevole dell’obiettivo che lo inquadra, colto in attimi di pura verità, spesso sul palco, durante alcuni fra le migliaia di concerti vissuti nel millennio in corso, altre volte in momenti che solitamente restano inediti per il pubblico (ma anche per il soggetto fotografato), durante alcune delle migliaia di chilometri percorsi da Ligabue in questo infinito viaggio nella musica e nella vita.

E da dove partire, se non dal primissimo scatto, quel “più uno”, che segna l’inizio della strada? Il filo impalpabile che guida il percorso è dato da ispirazione e visione, unite al raro dono di saper scomparire dietro l’obiettivo, caratteristiche che fanno di Jarno Iotti il fotografo capace come nessun altro di cogliere l’attimo fuggente nell’anima del musicista amico e concittadino. A contorno una carrellata di immagini altre – oltre 500 – di pubblico ai concerti, fan e momenti corali. La mostra è organizzata dall’Associazione Culturale Mojotic di Sestri Levante. Nata nel 2005, cura eventi culturali e festival musicali che hanno ospitato tra i tanti Tame Impala, Eagles Of Death Metal, St. Vincent, Glen Hansard, Die Antwoord, Aftherhours, Caparezza, nonchè le mostre fotografiche Pink Floyd Mind Over Matter the cover art of Storm Thorgerson e Rock Icons foto di Guido Harari e dipinti di Franco Ori.

