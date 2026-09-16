A Sambuca di Sicilia “Una strada di libri”, Nuccio “Tre giorni di incontri”

PALERMO (ITALPRESS) - Obiettivo della kermesse è “concentrare in tre giorni incontri con diversi autori, laboratori con studenti e ragazzi e dibattiti a cui possono partecipare tutti i lettori. Avremo un panel sulla mafia nel quale saranno presenti il generale dei Carabinieri Governale e il giornalista Mignosi e a seguire un incontro con il procuratore De Lucia e il giornalista Palazzolo: ci sarà anche un panel dedicato ad Agrigento e Gibellina, capitali rispettivamente della Cultura e dell’Arte contemporanea, e chiuderemo con un talk in cui saranno presenti i direttori dei principali festival letterari e culturali siciliani; l’obiettivo è creare una rete per lavorare in sinergia e dialogare con le istituzioni, sviluppando e valorizzando tutte queste iniziative sparse per la regione”. Così Franco Nuccio, direttore artistico di "Una strada di libri", a margine della presentazione a Palermo della manifestazione che si terrà a Sambuca di Sicilia e promuove l’importanza del ruolo del libro a tutte le età e in tutti i contesti sociali. La kermesse, promossa da Unitre Sambuca e Strada degli scrittori, coinvolgerà diversi luoghi del Comune dell'Agrigentino nel week end. xd8/vbo/azn