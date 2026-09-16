A Sambuca di Sicilia “Una strada di libri”, Cavallaro “Animerà vicoli e piazze”

PALERMO (ITALPRESS) - “È bellissima l'idea che la prima Fiera del libro organizzata anche dalla Strada degli Scrittori si svolga anche tra i vicoli e le piazze di questo luogo, che sta rinascendo proprio grazie alla cultura: questa è rappresentata dai libri, che danno linfa vitale alle arti, al cinema, al teatro, alla danza. Con questa Fiera dobbiamo cercare di avvicinare i libri soprattutto ai giovani, affinché capiscano l'importanza di conoscere il mondo attraverso quanto scritto in passato e quanto loro stessi possono scrivere con le loro opere buone per migliorare i luoghi dove vivono". Così il presidente della Strada degli scrittori Felice Cavallaro, a Palermo, a margine della presentazione di "Una strada di libri", manifestazione che si terrà a Sambuca di Sicilia per promuovere l’importanza del ruolo del libro a tutte le età e in tutti i contesti sociali. La kermesse, promossa da Unitre Sambuca e Strada degli scrittori, coinvolgerà diversi luoghi del Comune dell'Agrigentino nel week end. "Spesso - aggiunge - il rapporto tra giovani e cultura è intercettato da TikTok, Facebook, Instagram: i nostri ragazzi stanno con gli occhi incollati su un display, noi dobbiamo cercare di staccarli ma senza violenza, anche perché le nuove tecnologie compresa la famigerata intelligenza artificiale possono essere anche una cosa buona. Dobbiamo riuscire a far capire loro come muoversi nel mondo della cultura, in cui devono costruire il loro futuro senza andarsene: la nostra speranza è proprio quella della ‘restanza’”. xd8/vbo/azn